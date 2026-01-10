- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 2 мин
Тысячи людей остались без света из-за пожаров - подробности
Десятки населенных пунктов эвакуированы из-за угрозы распространения пожаров.
На юго-востоке Австралии продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже уничтожили сотни зданий, выжгли сотни тысяч гектаров территорий и привели к массовым отключениям электроэнергии.
Об этом передает агентство Reuters.
Как сообщают австралийские службы чрезвычайных ситуаций, с середины недели в штате Виктория в условиях сильной жары огонь охватил более 300 тысяч гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. По состоянию на субботу в регионе продолжали пылать по меньшей мере десять крупных очагов возгорания.
К тушению пожаров привлечены тысячи спасателей и пожарных. Несмотря на усилия экстренных служб, стихия нанесла значительный ущерб: разрушено более 130 зданий, среди которых жилые дома, хозяйственные постройки и объекты аграрной инфраструктуры. Около 38 тысяч домохозяйств и предприятий остались без электроснабжения.
власти Виктории называют текущие пожары самыми масштабными для штата со времен так называемого «Черного лета» 2019-2020 годов, когда огонь уничтожил территорию, соизмеримую с площадью Турции, и унес жизни 33 человек.
Премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан заявила, что спасательные службы работают в усиленном режиме и пытаются взять пожары под контроль там, где это позволяют погодные условия. По ее словам, ситуация остается крайне сложной, а риски распространения огня сохраняются.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи предупредил о «чрезвычайно опасных» погодных условиях, которые способствуют распространению пожаров. Значительная часть штата Виктория официально объявлена зоной стихийного бедствия.
Глава правительства выразил поддержку жителям пострадавших регионов, подчеркнув, что федеральная власть координирует действия с местными администрациями и экстренными службами.
Особенно мощный пожар зафиксирован вблизи города Лонгвуд, примерно в 110 километрах к северу от Мельбурна. Там огонь выжег около 130 тысяч гектаров территорий, уничтожил десятки зданий, виноградники и сельскохозяйственные земли.
В связи с угрозой жизни жителей десятки населенных пунктов в зоне пожаров были эвакуированы. Также временно закрыты национальные парки, кемпинги и туристические зоны.
Синоптики предупреждают, что волна экстремальной жары охватила значительные районы Виктории и Нового Южного Уэльса. В некоторых регионах температура воздуха превышает +45°C, что значительно усложняет борьбу с огнем.
В Сиднее, столице Нового Южного Уэльса, температура воздуха поднялась до 42,2°C, что более чем на 17 градусов превышает средние январские показатели. Метеорологи отмечают, что такие погодные условия значительно повышают риск возникновения новых очагов пожаров по всей стране.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Австралии впервые за много лет выпал снег