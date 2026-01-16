Тысячи людей съехались в глухую деревню по просьбе девушки: что она попросила

Тысячи китайцев съехались в деревню, чтобы помочь пенсионеру подготовиться к Новому году. / © ВВС

Тысячи людей заблокировали дороги в отдаленную китайскую деревню Цинфу, откликнувшись на просьбу девушки в соцсетях помочь ее пожилому отцу зарезать свиней до Нового года. Событие, начинавшееся как частная просьба о помощи, превратилось в масштабный пир для тысяч гостей и туристический феномен.

Об этом сообщили BBC.

Сначала Дайдай опубликовала видео в Douyin (китайский TikTok), поскольку волновалась, что ее отец уже слишком стар для традиционного убоя скота.

«Мой отец стар. Я беспокоюсь, что он не справится с этими свиньями. Дайте мне возможность высоко держать голову в нашей деревне», — написала Дайдай, пообещав помощникам традиционное угощение.

Реакция оказалась неожиданно массовой: просьба собрала более миллиона предпочтений. А в село стали съезжаться люди со всей страны. Из-за огромного наплыва автомобилей на дорогах возникли километровые пробки. Некоторые гости преодолевали путь к селу пешком. Чтобы обеспечить порядок, девушка была вынуждена обратиться в полицию. Местные власти выделили дополнительных свиней, поскольку двух животных не хватило, чтобы накормить тысячи посетителей.

За два дня празднований количество гостей выросло с одного до двух тысяч человек. Пользователи соцсетей сравнили произошедшее с «добродушным фильмом», отметив, что люди приехали ради чувства единства и искренних эмоций.

«Мой папа очень счастлив. Мы никогда не переживали ничего подобного», — поделилась Дайдай.

Также добавила, что отцу даже пришлось занимать стулья у соседей, чтобы рассадить всех желающих.

