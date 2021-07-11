Тысячи людей в центре Тбилиси требуют отставки власти из-за смерти избитого гомофобами телеоператора

Митингующие требуют увольнения до утра премьер-министра и руководителей двух силовых ведомств.

Вечером воскресенья, 11 июля, на проспекте Руставели в центре грузинской столицы Тбилиси вышли на митинг тысячи людей. Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказания всех виновных в смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Он умер после того, как 5 июля его избили агресивные гомофобы из-за освещения акции ЛГБТ-сообщества и контракции.

Митинг происходит перед стенами парламента, сообщает "Эхо Кавказа". Протестующие требуют увольнения трех должностных лиц до утра понедельника. В случае несогласия обещают масштабные формы протеста.

Представители власти сегодня воздерживались от появления перед камерами. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал лишь небольшое сообщение в Facebook:

"Я выражаю глубокую скорбь в связи со смертью Лексо Лашкарава. Это невероятная трагедия. В эти тяжелые минуты выражаю свою поддержку семьи, родным, коллективу TV Pirveli и всему медиасообществу".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили — единственная из чиновников, кто лично приехал выразить соболезнования семье погибшего.

"Я не знала, что сказать матери, находящейся в таком состоянии. Я посещала его в больнице, действительно не думала, что буду выражать сожаление по поводу этой ужасной трагедии. Я уверена, что это не должно так закончиться, ответственные должны быть наказаны. Выражаю свои соболезнования журналистам и всей общественности в связи с этой страшной трагедией", — сказала президент журналистам, выходя из дома, где жил Лексо.

Лексо Лашкарава

Лексо Лашкарави было 38 лет. После нападения радикалов 5 июля Лексо нужна была трехдневная госпитализация, на теле мужчины были многочисленные травмы, пришлось даже делать операцию, потому что была сломана лицевая кость. После этого он прожил всего два дня. Сына мертвым дома нашла его мать. Официальной причины смерти еще не назвали. Родственники рассказали, что после избиения Лексо страдал от сильных болей.

Директор клиники "Нью Хоспитал" Георгий Рамишвили, в которой проходил лечение Лашкарава, сообщил журналистам, что, мол, телеоператора после трех дней оказания медпомощи выписали в удовлетворительном состоянии.

МВД начало расследование по статье 115 УК Грузии "Доведение до самоубийства". Тело Лашкарава было перевезено в Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули для установления причин смерти. Родственники настояли на участии независимого эксперта, которого в бюро допустили только через три часа после начала процесса.

Напомним, в Грузии на ЛГБТ-акции вновь произошла стычка. Ситуация обострилась после того, как участники акции перед зданием парламента развернули флаг ЛГБТ и пустили дым в цветах флага ЛГБТ.

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