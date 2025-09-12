Протесты в Братиславе / Фото: Tomáš Benedikovič

Тысячи людей протестовали в столице Словакии Братиславе против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо .

Об этом пишет немецкое издание Zeit .

Демонстранты также критиковали запланированные правительством меры жесткой экономии и скандалы, в частности хищение средств ЕС и встречу Фицо с России Владимиром Путиным в Китае.

«Позор, позор… С нас достаточно Фицо», — скандировала толпа в центре Братиславы.

Алойз Глина, организатор от оппозиционной партии «Свобода и солидарность», заявил: «Это только начало. Мы должны остановить их».

Напомним, ранее Фицо заявил, что поддержит новый пакет санкций Европейского Союза против России только при условии, что Словакия получит гарантии по поставкам энергоносителей. После встречи с президентом Европейского совета Антониу Костой он сказал: «Как глава правительства, я не буду поддерживать очередной пакет санкций, пока Европейская комиссия не представит реалистические предложения». Он также призвал к принятию мер по решению проблемы роста цен на энергоносители.

Фицо добавил, что Словакия уже временно заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России в июле, чтобы получить гарантии по поставкам энергоносителей. Однако, наконец, прекратила свое сопротивление, несмотря на «расплывчатые обязательства со стороны Европейской комиссии».

Словацкий премьер и его трехпартийное коалиционное правительство неоднократно подвергались критике внутри страны в течение последних месяцев из-за тесных связей с россиянами, ведь оно неоднократно прислуживало Путину и призывало к «нормализации отношений с РФ»