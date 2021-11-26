Тысячи людей во всем мире вышли на акции в Международный день борьбы с насилием над женщинами

Тысячи людей во всем мире вышли на акции в Международный день борьбы с насилием над женщинами

Каждая третья женщина старше 15 лет по крайней мере раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию.

Тысячи людей во всем мире вышли на улицы в Международный день борьбы с насилием над женщинами.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.

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В Италии, где жертвами партнеров и близких в этом году стали 109 женщин, в красный цвет подсветили Колизей. Также на нем появились имена жертв. В столице Греции Афинах устроили театрализованное представление и акцию протеста.

По данным ООН, каждая третья женщина старше 15 лет по крайней мере раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. Едва ли не самые бурные протесты прошли в странах Южной Америки. Тысячи женщин в Мексике, Венесуэле, Чили и Аргентине требовали безопасности.

В разных уголках мира тысячи людей вышли на акции в Международный день борьбы с насилием над женщинами

В Турции, где жертвами стали 353 женщины, власти летом отказались от Стамбульской конвенции по противодействию насилию над женщинами. Активистки потребовали от президента вернуться к международному договору. Марш в Стамбуле завершился столкновениями с полицией — применившей резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщалось, в Украине создали первое мобильное приложение "White Ribbon Ukraine", которое помогает распознавать и противостоять домашнему насилию. Там есть список необходимых контактов, за которыми можно обратиться по необходимости. К примеру, контакты юристов, психологов, волонтеров, которые будут помогать жертвам домашнего насилия в кризисные моменты.