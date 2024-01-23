Тысячи обнаженных мужчин в храме: как проходит ежегодный фестиваль в Японии и что изменится в этот раз

В этом году формат фестиваля изменится.

Храм в Японии, организующий знаменитый "Голый фестиваль", впервые за свою 1250-летнюю историю позволит женщинам принять в нем участие.

Об этом пишет The Independent.

Группа местных женщин в Инадзаве в японской префектуре Айти собирается присоединиться к ежегодному фестивалю "Хадака Мацури", который проводится в феврале в храме Кономия.

Хотя женщины останутся полностью одетыми и уйдут от традиционной жестокой схватки почти голых мужчин в набедренных повязках, они примут участие в ритуале наоизаса, который требует от них нести завернутую в ткань бамбуковую траву на территорию святилища.

Мужчины обычно одевают японскую набедренную повязку, известную как фундоши, и пару белых носков, которые называются тебе. Фестиваль, знаменующий богатый урожай, процветание и плодородие, начинается около 15:20 по местному времени.

Майничи сообщили, что группа из около 40 местных женщин впервые поучаствует в древнем празднике.

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36-летняя Аяка Сузуки, цитируемая Yomiuri Shimbun, рассказала, что хотела принять участие в фестивале еще с детства. Она сказала, что раньше думала: "Я могла бы принять участие, если бы была мальчиком!".

Ожидается, что в фестивале примут участие около 10 000 человек.

Мицугу Катаяма, представитель оргкомитета, рассказал South China Morning Post: "Мы не могли проводить фестиваль, как раньше, в последние три года из-за пандемии, а за это время мы получили много заявок от женщин города на участие в фестивале".

Между тем, местные женщины и гендерные активистки одобрительно отозвались об этом решении, назвав его положительным шагом в их стремлении к равенству.

Во время фестиваля полураздетые мужчины пытаются ухватить одну из двух 20-сантиметровых деревянных палок синги, брошенных священником в толпу. Палочки, брошенные среди 100 пучков веток, призваны принести год удачи тому, кому посчастливится их поймать.

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