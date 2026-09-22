Тысячи рейсов под угрозой из-за одной ошибки: что произошло в аэропортах США

Аэропорт США (иллюстративное фото) / © iStock

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Случайно поврежденный оптоволоконный кабель повлек за собой масштабные перебои в работе сразу нескольких крупных аэропортов США. Тысячи рейсов задержали или отменили, а пассажирам в некоторых случаях пришлось ждать до семи часов.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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Проблемы возникли после того, как строительная бригада Amtrak в ходе работ в Нью-Джерси случайно перерезала оптоволоконный кабель Verizon.

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По словам руководителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайана Бедфорда, повреждение произошло где-то между Нью-Брансвиком и Ньюарком.

Из-за сбоя временно ограничили полеты в аэропорты Ньюарк Либерти, Тетерборо, Филадельфию и имя Джона Кеннеди. Проблемы также затронули аэропорты Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Логан в Бостоне.

В аэропорту Ньюарк временно упразднили внутренние рейсы United Airlines.

По данным FAA, средние задержки составляли от 45 минут до пяти часов, однако в некоторых аэропортах ожидания достигали почти семи часов.

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Только в Ньюарке задержали или отменили более тысячи рейсов. Всего в США зафиксировали около 6000 задержек и около 1000 отмененных рейсов.

Почему сбой стал столь масштабным

После повреждения основной линии связи, авиационные службы попытались перейти на резервный канал. Однако выяснилось, что резервный оптоволоконный кабель также поврежден.

"Когда мы переключились на резервный канал, обнаружили, что резервное оптоволокно оборвано", - рассказал Бедфорд.

По его словам, ремонт мог занять около 13 часов.

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FAA решило не восстанавливать полноценный прием самолетов в пострадавших аэропортах, пока служба не убедится, что воздушное пространство безопасно.

Министр транспорта США Шон Даффи позже сообщил, что линии связи были отремонтированы и работа аэропортов на северо-востоке страны постепенно возобновляется.

В то же время он предупредил, что для устранения накопившихся задержек понадобится некоторое время.

Инцидент произошел в день прибытия в Нью-Йорк около 130 мировых лидеров и десятков министров на ежегодные мероприятия высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Даффи заявил, что ситуация в очередной раз продемонстрировала необходимость модернизации устаревшей авиационной инфраструктуры США и дополнительного финансирования во избежание подобных масштабных сбоев в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что фраза, которую 62-летняя полька назвала шуткой, запустила проверку в аэропорту и стоила ей 500 злотых.

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