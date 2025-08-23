Тысячи "Шахедов" в месяц: в ГУР раскрыли дерзкие планы России

Россия готовит по Украине модернизированными «Шахедами» / © ТСН

Российская Федерация намерена производить более 6 тысяч дронов типа «Шахед» ежемесячно.

Об этом сообщает CNN.

Источник в украинской разведке рассказал, что помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в РФ обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

«В 2022 году Россия платила в среднем 200 тысяч долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов», — сказал источник.

Источник в разведке добавил, что это произошло благодаря масштабному производству «Шахедов» на заводе беспилотников «Алабуга» в Татарстане.

В то же время, как пишет CNN, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость Шахед-136 варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издания приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет «земля-воздух» может стоить более 3 млн. долларов.

«(Такая — ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки», — пишет CNN.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь согласно анализу CSIS такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что усовершенствованные российские «Шахеды» со встроенной камерой и искусственным интеллектом с машинным зрением несут большую угрозу, поскольку не производят разницы между военной и гражданской целью.