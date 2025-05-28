Тысячи украинских беженцев не хотят покидать одну из стран ЕС

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Более 10 тысяч украинских беженцев в Швеции подписали петицию с требованием больше не возвращаться домой. Они также требуют, среди прочего, упростить перевозку их родственников в эту страну ЕС.

Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на заявление Кристины Гевчук, главы организации «RefugeeHope UA&SE».

«Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем взамен свою преданность, свои знания и свою работу», — говорится в заявлении.

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Среди требований — возможность получения постоянного или долгосрочного вида на жительство без необходимости выезда из страны, упрощение правил изменения статуса на рабочую или студенческую визу и более легкое воссоединение семей — даже для вновь созданных семей в Швеции.

Предпосылкой этой петиции стала директива ЕС о массовой миграции, которая была введена как временное чрезвычайное решение в марте 2022 года и продлена до 4 марта 2026 года. Что будет дальше, до сих пор непонятно.

Общественные организации, стоящие за этим списком требований, также хотят, чтобы время, проведенное согласно Директиве о массовом перемещении, учитывалось как легальное проживание в будущих судебных процессах, а также чтобы были устранены различия в распределении персональных идентификационных номеров между различными группами украинцев.

В заявлении отмечается, что многие украинские беженцы сейчас работают, платят налоги и имеют детей, которые учатся в шведских школах, и поэтому возвращение было бы «потерей дома во второй раз».

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«Швеция стала нашим вторым домом. Теперь мы просим шведских политиков: не потеряем этот дом снова», — объяснила позицию украинских беженцев Кристина Гевчук.

Шведское правительство пока не прокомментировало требования и не представило ни одного долгосрочного решения. В то же время, несколько стран ЕС, в частности Германия и Чехия, уже начали вводить изменения, которые позволяют украинцам оставаться дольше — то, что неправительственные организации теперь хотят видеть и в Швеции.

Напомним, количество украинских беженцев в Европе, которые работают, постоянно растет. Если в первый год полномасштабной войны таких было не более 10%, то в ближайшее время количество занятых на работе украинцев в ЕС превысит 50%