Тысячи украинских беженцев в ЕС могут потерять жилье: кому и когда грозит выселение

Ирландское правительство начинает масштабное сворачивание программы экстренного размещения украинских беженцев. Новая стратегия заставит тысячи людей самостоятельно искать жилье на дефицитном рынке аренды уже с августа.

Об этом сообщает The Times.

Украинские беженцы в Ирландии могут оказаться без жилья

Государственный министр Ирландии по вопросам иммиграции Колм Брофи признал, что новая правительственная политика по размещению украинцев может привести к ситуации, когда «один-два» беженца останутся без жилья. В то же время он подчеркнул, что власти стараются не допустить резкого ухудшения условий.

Политик от партии Fine Gael сообщил, что инициативу по сворачиванию системы экстренного государственного размещения и перехода украинцев к самостоятельному проживанию в ближайшее время вынесут на рассмотрение правительства. Начало реализации планируют на август.

Комментируя риск того, что часть людей не найдет жилье, Брофи отметил: «Я думаю, что в целом люди найдут жилье».

«Я представляю, что у нас будет кто-то, кто будет говорить журналисту, что не может найти жилье. Но в основном, как мы видим до сих пор, украинцы очень, очень устойчивы в поиске жилья, поскольку здесь есть сильная украинская община», — высказался министр.

По его словам, статистика за последний год показывает: когда контракты на временное размещение не продлевали, примерно половина украинцев самостоятельно находила жилье, не пользуясь альтернативами от государства.

«Мы не хотим создавать проблем для украинцев. Действительно не хотим. Но мы стремимся к ситуации, где будет равенство и справедливость для всех. Это означает, что доступ к жилью должен происходить на тех же условиях, как и для людей, которые работают и проживают в Ирландии и также ищут жилье», — пояснил Брофи.

Украинские беженцы должны будут оставить государственное жилье

Согласно новой стратегии, около 16 тыс. украинцев, которые сейчас проживают в Ирландии в государственном жилье (в частности в отелях и коммерческих объектах), должны будут найти другие варианты проживания. Цель — выровнять условия для тех, кто прибыл ранее, с новыми получателями временной защиты, которым предоставляют жилье только на 30 дней после приезда.

Брофи уточнил, что внедрение будет происходить поэтапно в течение полугода, а людей будут предупреждать минимум за три месяца.

«Мы объявили, что хотим начать это в августе, с последующей реализацией в последующие месяцы. Мы хотим дать людям время для поиска альтернатив. Мы хотим, чтобы люди были проинформированы об изменениях уже во второй половине года, чтобы иметь достаточно времени подготовиться», — рассказал министр.

В правительстве отмечают, что действующая система больше не является постоянной — ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения справедливости. Там считают, что нынешний подход создал неравенство, когда часть украинцев долго пользуется государственным жильем, тогда как другие получают лишь краткосрочную поддержку.

В то же время инициатива уже вызвала критику со стороны правозащитников и оппозиции. Они предостерегают, что это может заставить тысячи людей искать жилье на и без того перегруженном рынке аренды, а также усилит нагрузку на местные власти и службы помощи бездомным.

Напомним, правительство Ирландии также готовит очередное сокращение выплат по программе ARP: компенсацию владельцам за предоставление жилья украинцам планируют уменьшить с 600 до 400 евро в месяц. Обновленные правила будут действовать до марта 2027 года. Кроме снижения выплат, правительство ограничивает перечень объектов, подпадающих под программу, и отказывается от размещения беженцев в гостиницах и B&B. Такие шаги обусловлены усилением миграционных правил и тем, что владельцы часто выводили недвижимость с частного рынка аренды специально под госпрограмму.

