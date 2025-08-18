Тысячи украинцев в Британии могут остаться без жилья: что известно

Украинские беженцы (иллюстративный фото) / © Getty Images

Более 300 миллионов фунтов стерлингов, выделенных в помощь украинским беженцам, так и не дошли до адресатов. В то время как тысячи украинцев в Великобритании рискуют потерять жилье. Более трети выделенных средств остаются неиспользованными. Хотя с момента полномасштабного вторжения России прошло более трех лет.

Об этом пишет The Guardian.

Главная проблема заключается в бюрократических препятствиях, с которыми сталкиваются украинцы при попытке арендовать жилье. По данным Британского Красного Креста, более 6400 украинских семей могут столкнуться с беспризорностью этого года. Украинские беженцы чаще сталкиваются с этой проблемой, чем британцы.

По словам Бальджит Ниджхар из организации «Помощь беженцам в Украине», у местных советов есть значительные средства, но беженцы не могут получить к ним доступ. На временное и частное жилье было потрачено всего 22 миллиона и 15 миллионов фунтов соответственно. Эксперт призывает правительство установить четкие цели для расходов и ускорить процесс помощи.

В то же время доктор Криш Кандия из фонда Sanctuary Foundation высоко оценивает щедрость британцев, но отмечает важность гарантировать достойные условия жизни для всех украинцев.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства объясняют, что средства выделяются постепенно, а не единовременно. А местные советы сами решают, как их распределять. Поскольку они лучше знают потребности своих общин.

Напомним, проживающим в Польше украинцам станет проще оформлять документы на проживание. Принятый Советом министров проект изменений в Закон об иностранцах предусматривает возможность подавать заявления на «избитые карты» полностью онлайн.