Тюремная надзирательница вступила в сексуальные отношения с заключенным: чем это для нее закончилось

Чери-Энн Остин-Седдингтон / © dailymail.co.uk

Реклама

В Великобритании, в городе Веймут, 26-летняя тюремная надзирательница Чери-Эн Остин-Седдингтон в HMP The Verne, получила кусочек бумаги с номером секретного мобильного телефона заключенного Брэдли Тренгрова. У нее был выбор: сообщить об этом или сохранить контакт. Выбор в пользу второго варианта стал первой ошибкой.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Чери-Эн знала, что Тренгров — осужденный за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Однако он постепенно завоевал ее доверие, используя манипуляции и привлекая собственную семью для поддержания связи. Через несколько месяцев их отношения стали физическими, и Чери-Эн забеременела. Беременность, к сожалению, закончилась потерей ребенка.

Реклама

После того как ее мобильные сообщения были обнаружены во время проверки камеры Тренгрова в марте 2023 года, его перевели в другую тюрьму, а Чери-Эн подала в отставку. Несмотря на это, связь с заключенным продолжалась через его родственников. Позже она передала всю информацию полиции и социальным службам.

Ее дело стало частью более широкого явления: по данным Министерства юстиции Великобритании, с 2019 по 2024 год по меньшей мере 64 работника тюрем получили рекомендации на увольнение из-за неподходящих отношений с заключенными. Большинство случаев касаются женщин-надзирательниц и мужчин-заключенных.

Суд признал Чери-Эн виновной в злоупотреблении служебным положением, но наказание в виде двух лет лишения свободы было отсрочено из-за серьезного заболевания — инсульта, который оставил ее парализованной от груди вниз.

Чери-Эн признает, что была уязвимой и поддалась манипуляциям заключенного. Ее история подчеркивает серьезные недостатки в системе подбора и контроля персонала британских тюрем и служит предупреждением об опасных последствиях несоответствующего управления персоналом.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что педофил прикрепил шторы к своей машине, чтобы изнасиловать 11-летнюю школьницу.