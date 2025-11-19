- Дата публикации
Тюремная надзирательница вступила в сексуальные отношения с заключенным: чем это для нее закончилось
26-летняя сотрудница британской тюрьмы HMP The Verne стала фигуранткой уголовного дела из-за интимных отношений с заключенным.
В Великобритании, в городе Веймут, 26-летняя тюремная надзирательница Чери-Эн Остин-Седдингтон в HMP The Verne, получила кусочек бумаги с номером секретного мобильного телефона заключенного Брэдли Тренгрова. У нее был выбор: сообщить об этом или сохранить контакт. Выбор в пользу второго варианта стал первой ошибкой.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Чери-Эн знала, что Тренгров — осужденный за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Однако он постепенно завоевал ее доверие, используя манипуляции и привлекая собственную семью для поддержания связи. Через несколько месяцев их отношения стали физическими, и Чери-Эн забеременела. Беременность, к сожалению, закончилась потерей ребенка.
После того как ее мобильные сообщения были обнаружены во время проверки камеры Тренгрова в марте 2023 года, его перевели в другую тюрьму, а Чери-Эн подала в отставку. Несмотря на это, связь с заключенным продолжалась через его родственников. Позже она передала всю информацию полиции и социальным службам.
Ее дело стало частью более широкого явления: по данным Министерства юстиции Великобритании, с 2019 по 2024 год по меньшей мере 64 работника тюрем получили рекомендации на увольнение из-за неподходящих отношений с заключенными. Большинство случаев касаются женщин-надзирательниц и мужчин-заключенных.
Суд признал Чери-Эн виновной в злоупотреблении служебным положением, но наказание в виде двух лет лишения свободы было отсрочено из-за серьезного заболевания — инсульта, который оставил ее парализованной от груди вниз.
Чери-Эн признает, что была уязвимой и поддалась манипуляциям заключенного. Ее история подчеркивает серьезные недостатки в системе подбора и контроля персонала британских тюрем и служит предупреждением об опасных последствиях несоответствующего управления персоналом.
