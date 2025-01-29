Тюрьма в аренду: в Швеции предложили неожиданное решение проблемы с нехваткой мест для преступников

Швеция уже ведет переговоры с другими странами об аренде камер в их тюрьмах.

Назначенная правительством Швеции комиссия в среду, 29 января, завила, что страна могла бы отправлять преступников отбывать наказания в тюрьмах за рубежом. Этот вывод прозвучал на фоне проблемы переполненности тюрем, которая возникла из-за всплеска организованной преступности и больших усилий правоохранительных органов сдержать ее.

Об этом пишет Reuters.

"Необходимо работать над новыми решениями в рамках Службы тюрем и пробации", – заявил на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Штроммер.

Он отметил, что Швеция уже ведет переговоры с другими странами об аренде камер в их тюрьмах.

Издание отмечает, что за последние 20 лет в Швеции стремительно растет число организованных преступных банд. Эта скандинавская страна вышла на первое место в Европе по числу смертельных случаев насилия с применением огнестрельного оружия на душу населения.

Изменив законы и увеличив количество сотрудников и финансирование, шведская полиция добилась успехов в борьбе с бандами: за последние два года случаи смертельных перестрелок уменьшились, а количество обвинительных приговоров увеличилось.

Однако этот успех создал чрезмерную нагрузку на тюремную систему. В 2023 году шведские суды вынесли приговоры о тюремном заключении в целом чуть меньше чем на 200 тысяч месяцев. Это на 25% больше, чем в 2022 году, и вдвое больше, чем в 2014 году.

Тюрьмы и изоляторы в Швеции переполнены, и Служба тюрем и пробации заявляет, что к 2033 году ей понадобится около 27 000 коек, тогда как сегодня в шведских тюрьмах их всего 11 000.

Глава комиссии Маттиас Вальстедт заявил, что никаких юридических препятствий для аренды Швецией мест в тюрьмах за рубежом не существует, но предложение по этому вопросу сначала должно быть одобрено парламентом.

Напомним, в России фиксируют разгул насилия со стороны "ветеранов" войны в Украине. В 2023 году количество насильственных преступлений, совершенных оккупантами по возвращении домой, увеличилось в 13 раз.

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