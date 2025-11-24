"Тюрьма вместо BMW": в Вильнюсе осудили 18-летнего украинца, поджегшего IKEA по заказу РФ

Даниил Бардадим. Фото P. Adamovič/BNS nuotr.

Реклама

В Вильнюсе (Литва) суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA.

Об этом пишут Delfi и Радио Свобода.

18-летний Даниил признан виновным в поджоге магазина мебели IKEA в столице Литвы Вильнюсе, а также в попытке совершить теракт в городе Шяуляй, рядом с которым расположена авиабаза НАТО. В мае 2024 года постоянно проживавший в Польше Бардадим заложил в магазине IKEA взрывное устройство с таймером.

Реклама

Устройство сработало ночью, вызвав пожар. Преступление было совершено «символически» 9 мая. Поскольку пожар был вовремя обнаружен, никто не пострадал. По этому делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тысяч евро за ущерб, причиненный магазину. Прокуратура Литвы назвала инцидент терактом.

После поджога магазина IKEA Бардадим вместе с сообщником, также украинцем, отправился в Варшаву, но через несколько дней вернулся в Вильнюс, чтобы забрать сумку со взрывчаткой и детонаторами для новых терактов в торговых центрах стран Балтии. Даниилу на момент совершения преступления было 17 лет.

«Собранные данные позволили заключить, что организаторы — российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжено», — заявил глава Департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Литвы Артурас Урбялис.

В качестве вознаграждения российские кураторы обещали юноше автомобиль BMW 530, а также вместе с сообщником — 10 тысяч евро. По информации Радио Свобода, Даниил Бардадым — уроженец Херсона, оставивший Украину в несовершеннолетнем возрасте после начала полномасштабного российского вторжения.

Реклама

Второй подозреваемый украинец задержан в Польше, его будут судить там же.

Ранее мы писали, что известно о российском следе и причастности украинцев к диверсии на железной дороге в Польше.