У 38-летнего американца с хроническим насморком в носу обнаружили зуб

Врачи удалили зуб.

В течение нескольких лет 38-летний житель Нью-Йорка страдал от затрудненного дыхания в правой ноздре. Мужчина решил исправить эту проблему спустя несколько лет после ее появления.

Об этом пишет Gizmodo.

В результате обследования врачи обнаружили у жителя Нью-Йорка искривленную перегородку носа и "костную белую массу, торчащую со дна ноздри".

После анализа с помощью компьютерной томографии врачи точно определили, что эта масса является зубом, растущим там, где его не должно быть. Это был эктопический зуб, и они могут возникнуть по разным причинам.

С помощью хирургического вмешательства мужчине удалили зуб длиной 14 мм.

По словам врачей, такие эктопические зубы появляются очень редко, это может произойти от 0,1% до 1% людей. Но чаще всего такие зубы остаются в полости рта и их несложно заметить. И очень редко может возникнуть перевернутый зуб, который может проникнуть в полость носа.

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Напомним, в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины. Пациент признался врачам, что проглотил устройство шесть месяцев назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли.

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