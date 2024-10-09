"У**али, ни**я себе": в России новая паника из-за атаки на арсенал возле Карачева

Адская ночка в РФ! Жители Брянщины не могли спокойно спать, потому что слушали симфонию из взрывов. Неизвестные добрые беспилотники успешно приземлились близ города Карачев. Говорят, гремело изрядно вблизи склада КАБов и рашистских боеприпасов. Между тем местные власти традиционно заявили об "эффективной работе ПВО" и "сбитии" беспилотников.

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Атака в Брянской области

В ночь на 9 октября неизвестные беспилотники наделали шума в Брянской области России. Местные жители жаловались на "звуки непрерывной детонации" и опубликовали в Сети видео взрывов.

Губернатор Брянской области традиционно заявил о "сбитии" беспилотников. По словам Александра Богомазова, якобы пострадавших и разрушений нет:

"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам! Еще четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Экстренные и оперативные службы работают на местах. Спасибо нашим подразделениям ПВО!"

Всего в Минобороны России заявили о сбитии 24 беспилотников над Брянщиной:

"В минувшую ночь пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 24 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 Белгородской области, по 2 БПЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря".

Но очевидно "доблестные защитники" где-то не досмотрели. Ведь зарево, которое публиковали жители Брянщины, было видно вблизи города Карачев. Он расположен ориентировочно всего в 114 км от Украины. И, о совпадение, именно у этого города расположен вражеский 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, об этом писали аналитики Defense Express:

"Одним из ближайших можно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области – 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту. При этом по состоянию на 2021 год на подробных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом".

Склад боеприпасов возле города Карачев/Фото: Google Maps

Вот под открытым небом неизвестные беспилотники и нашли боеприпасы оккупантов. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко:

"Вблизи города Карачев, Брянской области было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной. На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом".

Путина "поздравили" с Днем рождения

Напомним, что несколько дней назад ярко загорелся еще один важный объект российских захватчиков. Об этом в Генеральном штабе ВСУ заявили утром 7 октября. К слову, этот "подарок" Сил обороны Украины был сделан именно в день рождения Путина.

Однако о том, что Путин начал получать "поздравления" с Днем рождения, стало известно еще ночью 7 октября. Местные паблики активно распространяли информацию об атаке добрых неизвестных беспилотников в оккупированном Крыму, а позже сообщили и о "прилетах" по территории нефтебазы.

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", возгорание произошло после нескольких мощных взрывов, прогремевших около 04:30 в Феодосии. Сообщалось, что загорелось хорошо, потому что пламя было видно даже в 25 км от нефтебазы.

Пожар в Феодосии есть, а причины нет!

Информацию о пожаре на нефтебазе в Феодосии подтвердил так называемый советник главы Крыма Крючков со ссылкой на главу Феодосийской администрации Игоря Ткаченко. Впоследствии Ткаченко сообщил, что из-за пожара на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул. Геологической и ул. Федька от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.

"Восгорание"? И все? А о причине сказать слабо? Плюс по данным телеграм-канала "Крымский ветер", дым на Феодосийской нефтебазе поднимался тремя "столпами", что может свидетельствовать о по меньшей мере трех основных источниках возгорания.

Более того, почему-то оккупационные власти ввели в Феодосии режим техногенной чрезвычайной ситуации. А почему так, простое же "возгорание"?

Кстати, это "возгорание" продолжается до сих пор! Самая большая нефтебаза оккупантов горит уже третий день подряд. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" в Telegram:

"По состоянию на утро 9 октября нефтебаза в Феодосии продолжает гореть, причем языки пламени видны четче, столбы дыма меньше не становятся".

Пропагандисты жалуются, что пожар перебросился на новые цистерны с горючим, а в воздухе зафиксировано превышение концентрации диоксида серы. Вот это классно ПВО отработала!

Российские службы говорят, что горение будет продолжаться еще несколько дней, и потушить баки с горючим не удастся, пока они полностью не выгорят. Что ж, пусть пылает! Но хотим подчеркнуть, дальше – больше.

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