У Армении нет ресурса для сопротивления: Коваленко ответил на три важных вопроса о событиях в Карабахе

Очередной карабахской войны, по мнению эксперта, не будет.
В связи с неожиданной активизацией событий в Карабахе, а именно, объявлением Азербайджаном 19 сентября о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе, военный эксперт Александр Коваленко ответил на три острых вопроса по ситуации в регионе.
Об этом говорилось в сообщении военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление".
Так, по мнению эксперта, ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) не намерена вмешиваться в конфликт.
"Карабах – это международно-признанная территория Азербайджана в 1990-х оккупирована Арменией и контртерростические действия азербайджанской армии там, это не оккупация Армении. Устав ОДКБ здесь не применяется", – пояснил Коваленко.
Также он считает, что Азербайджан не будет прокладывать коридор в столицу одноименной Нахичеванской Автономной Республики Нахичевани, ведь это возможно только с закатом в Сюникскую область Армении.
"Суть операции – восстановление целостности Азербайджана, но не захват чужих территорий", – добавил эксперт.
Что касается обострения нынешнего конфликта и достигнет ли он уровня 44-дневной войны 2020-го года (Вторая карабахская война), по мнению Коваленко, в Армении нет ресурса для сопротивления на уровне трехлетней давности.
"Основные столкновения будут локальным, но не глобальным характером", — добавил Коваленко.
Напомним, утром 19 сентября в Нагорном Карабахе был совершен подрыв двух взрывных устройств, в результате чего погибли двое гражданских и четверо сотрудников МВД Азербайджана. Азербайджан утверждает, что Армения начала обстрел из артиллерии по позициям вооруженных сил Азербайджана.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, будет ли воевать Армения за Карабах. По его словам, нет.
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