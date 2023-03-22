У банджи-джампера во время прыжка оборвался трос: жуткий момент попал на камеру (видео)

Под водой парень пришел в себя и смог сам выплыть на поверхность.

В Таиланде свидетели сняли на камеру ужасный момент, когда у туриста Майка из Гонконга во время прыжка с десятиэтажной высоты оборвался шнурок для банджи. Парень выжил, его спасло то, что веревка, к которой он был прикреплен, оборвалась почти над водой.

Об этом сообщает Daily mail.

Сообщается, что турист получил ранение левой части тела, груди и легких. Врачи дали ему обезболивающее от травм и сказали, что с ним все будет хорошо.

На видео видно, как Майк падает с раскрытыми руками, когда шнур натягивается, он вращается несколько раз, прежде чем веревка обрывается и он падает. Парень ныряет примерно на 100 футов. Перед этим Майк теряет сознание. Под водой он пришел в себя и смог сам выплыть на поверхность, где сотрудники уже помогли ему выбраться из озера.

Гонконгское информационное агентство утверждало, что парк развлечений компенсировал Майку только стоимость банджи и стоимость экстренной амбулаторной помощи.

Гонконгское информационное агентство утверждает, что парк развлечений компенсировал Майку только стоимость банджи и стоимость экстренной амбулаторной помощи.

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