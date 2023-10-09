У Байдена атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим нападением на евреев после Холокоста

Свою солидарность с народом Израиля выразили в США.

Нападение ХАМАС на Израиль стало самым большим нападением на евреев после Холокоста.

Об этом пишет BILD.

С такой оценкой выступила спецпосланник администрации США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт.

"Мерзкий варварский террор против израильского мирного населения стал самым смертоносным нападением на евреев со времен Холокоста. Этому массовому убийству нет никакого оправдания. Ни одного. Никто не имеет права указывать Израилю, как защищаться, а также предотвращать и сдерживать будущие нападения", — отметила она.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, один из десятков захваченных в плен граждан Израиля — пожилая женщина в инвалидной коляске, которая пережила Холокост.

Напомним:

Утром 7 октября ХАМАС напал на Израиль, заявив о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам сказал, что страна находится в состоянии войны и победит.

В Израиле 8 октября официально объявили войну после нападения боевиков ХАМАС на страну. Целью Израиль видит контроль над всем сектором Газа.

В Израиле из-за нападения ХАМАС погибли две украинки.

Армия Израиля полностью вернула контроль над всей территорией страны, ранее захваченной боевиками ХАМАС. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контрадмирал Даниэль Хагари.

Авиация Сил обороны Израиля утром 9 октября нанесли удары, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". ЦАХАЛ поразил несколько командных пунктов, здание, где проживали боевики ХАМАС, командный центр, использовавшийся высокопоставленным чиновником военно-морских сил.

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