У Байдена могут в последний момент изменить позицию по ударам вглубь РФ: в Раде говорят о "решающих неделях"

У Байдена могут изменить свою позицию по использованию Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.

Об этом заявил нардеп, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егор Чернев в эфире телемарафона.

Он отметил, что условным предохранителем по "резким" политическим шагам были выборы в США.

"Сейчас выборы прошли, я не исключаю того, что будет смена позиции в кабинете администрации Байдена. Тем более, что нечего ему уже чего терять. У него осталось два месяца передачи власти", — сказал Чернев.

Однако нардеп подчеркнул, что передача власти в США происходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно. Поскольку представители администрации Дональда Трампа уже входят, могут быть определенные ограничения в принятии решений.

"Хотя чем ближе к инаугурации, тем ограничений будет больше. Но пока свобода действий точно есть в кабинете Байдена. Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими, показательными как будет действовать администрация Байдена. Ну, и в принципе будут понятны позиции Трампа по вопросам Украины в том числе", — отметил нардеп.

Чернев добавил, что отношение Трампа можно будет увидеть по заявлениям, предложениям, публичным выступлениям, пока республиканец не вступил в должность.

Напомним, ранее издание The Economist со ссылкой на экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявило, что Россия может попытаться физически ликвидировать украинское руководство к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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