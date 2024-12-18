У Байдена назвали страну, которая может "присоединиться" к переговорам о "справедливом мире" в Украине

В то же время, Пекин не должен играть ведущую роль переговорщика.

К переговорам о мире в Украине может присоединиться Китай. Однако он не будет диктовать условия.

Об этом заявил советник президента США Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления в Нью-Йорке, передает "Голос Америки".

Салливан подчеркнул, что Китай не должен стать доминирующим посредником на европейской арене.

Советник Байдена отметил, что Киев также в свое время хотел привлечь КНР в переговоры о справедливом мире, но тогда Украина была обеспокоена некоторыми инициативами с китайской стороны. В частности, украинская сторона критиковала предложение Пекина по отмене экономических санкций против России.

Относительно потенциальных переговоров о мире в Украине Джейк Салливан отметил, что о том, какую роль в поиске мира в Украине может сыграть Китай, нужно говорить и с европейцами, и прежде всего с украинцами.

"Поэтому возникает вопрос, как они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", – сказал советник Белого дома.

Он добавил, что выражение позиции Дональдом Трампом по привлечению Китая является логичным. Однако главное при этом – дальше поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.

Напомним, спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Украина и Россия готовы говорить о мире.

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