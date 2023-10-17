У Байдена ответили, вступят ли войска США в войну против ХАМАС

В Белом доме заявили, что пока США не намерены отправлять военных для помощи Израилю.

В администрации президента США Джо Байден заявили, что армия Штатов не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для освобождения заложников.

Об этом сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, пишет The Hill.

Кирби сказал, что именно сейчас у американских властей нет планов отправлять военных для освобождения заложников, однако это не означает, что такое решение позже не будет принято.

Чиновник Белого дома сказал, что "не будет исключать что-либо", когда речь идет о гражданах США, оказавшихся в плену террористов. Как известно, пропавшими без вести в Израиле после нападения террористов ХАМАС считаются по меньшей мере 13 американцев. Однако в Госдепе сказали, что не исключают, что не все они находятся в заложниках у боевиков.

По словам Кирби, из сектора Газа поступает очень мало информации о заложниках, и для того чтобы работать над конкретными вариантами их спасения, нужно иметь больше данных. В частности, пока нет информации о местонахождении и количестве пленных боевиками ХАМАС людей.

Позиция США по поводу войны в Израиле

Президент США Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю. В частности, речь шла о боеприпасах и перехватчиках, которые усилят "Железный купол".

Впоследствии стало известно, что США и Израиль обсуждают возможность ближайшего визита американского президента Джо Байдена в Израиль. Скорее всего, это произойдет в среду, 18 октября.

Сам Байден, комментируя происходящее в Израиле, заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако Израиль должен сохранить Палестинское государство.

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