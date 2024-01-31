У Байдена прокомментировали "сомнения мировых лидеров", что США выделят помощь Украине

Средства, запланированные на помощь Украине, согласованы в соответствии с потребностями Киева.

В администрации президента США Джо Байдена надеются, что Конгресс в скором времени примет законопроект о выделении помощи Украине для защиты от российских агрессоров.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.

Он заявил, что средства, запланированные на помощь Украине, согласованы в соответствии с потребностями Киева.

"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться в статус мирового лидера в поддержке Украины", — сказал Кирби.

Кроме того, он высказался по поводу заявления мировых лидеров, которые сомневаются, что США выделят дополнительное финансирование для Украины.

"Вы вряд ли можете винить других лидеров в мире в том, что они думают о том, какие решения они должны принять сейчас, учитывая их неопределенность в том, смогут ли принять решение в Соединенных Штатах", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Байдена обсудил с главой МИД Китая российскую агрессию против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что силы обороны могут получить от США реактивные снаряды GLSDB.

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