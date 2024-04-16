У Байдена резко изменили позицию относительно идеи спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

Белый дом резко изменил позицию относительно идеи спикера Палаты представителей США Майка Джонсон о пакете из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и не только.

Об этом сообщает The Hill.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" отвечает запросам Белого дома. Но, как отметил Кирби, администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", – сказал представитель Белого. дома.

В то же время Кирби отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь в безопасности. Белый дом рассчитывает, что это произойдет уже на этой неделе.

По данным The Hill, президент США Джо Байден говорил вчера вечером со спикером Джонсоном об этом предложении по разделенным законопроектам.

Напомним, Зеленский подверг критике идею спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь для Украины, Израиля, Тайваня и расходы на другие приоритеты нацбезопасности.

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