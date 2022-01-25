У Байдена срочно созывают секретные брифинги на фоне угрозы нападения РФ на Украину — CNN

Брифинги запланированные на вторник, 25 января.
Администрация президента США Джо Байдена внепланово проведет два секретных двухпартийных брифинга для помощников руководства Палаты представителей и Сената, а также для сотрудников Комитета из-за угрозы вторжения РФ в Украину.
Про это CNN сообщил представитель Белого дома.
Как сообщил представитель администрации президента США, брифинги состоятся после того, как около 8500 американских военных были приведены в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе, поскольку российские войска сосредоточены на границах Украины.
По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласили брифинги для обеих палат. По словам источника, Шумер пригласил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.
Напомним, НАТО решило усилить военное присутствие в Восточной Европе из- за наращивания войск РФ у украинских границ. В частности, Альянс принял решение о отправке дополнительных кораблей и истребителей.
Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных и еще 10-11 тысяч так называемого сопровождения.
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