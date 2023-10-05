У Байдена заявили, что отказ от поддержки Украины был бы большой ошибкой

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена уверены, что большой ошибкой будет отказ помогать Украине в ее противостоянии с российскими агрессорами.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Для нас было бы большой ошибкой отвлечься (от помощи Украине – ред.), от того, что храбрый народ Украины делает ежедневно на протяжении более года", — сказала спикер президента США, сославшись на заявления Байдена.

Она заявила, что именно поэтому власти США продолжают поддерживать широкие обязательства по поддержке Украины.

"Мы наблюдаем это как в Палате представителей, так и в Сенате, как со стороны республиканцев, так и демократов", – указала Жан-Пьер.

Кроме того, представитель Белого дома отметила, что президент Джо Байден уверен, что в этом вопросе ничего не изменилось, такая поддержка существует, и ее нужно продолжать.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал "большую речь" о поддержке Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников рассказал, какие последствия это будет иметь для Украины.

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