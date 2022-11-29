У бегущих от мобилизации у россиян почти нет шансов получить убежище в США — NYT

Убегающие в США россияне почти всегда попадают в миграционную тюрьму

Тысячи жителей РФ, которые бегут от мобилизации в США, почти все попадают в миграционную тюрьму и почти не имеют возможности получить убежище.

Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что многие мигранты пускаются в страну, чтобы они могли в суде доказать свое стремление на получение убежища в суде. Однако с россиянами все происходит иначе, почти все они попадают в центры содержания мигрантов, из-за чего у них очень скудные шансы получить убежище на территории страны.

Миграционная служба не сообщает о национальности искателей убежища, однако работающие с ними адвокаты говорят, что россияне чаще других попадают в миграционных тюрем, где им предлагают освобождение под залог в 30 тысяч долларов США.

Отметим, что российские мужчины начали бежать из страны после оглашения мобилизации на войну против Украины. Уже к середине октября из страны выехало более миллиона человек, позже власти ввели строгие ограничения по выезду из страны, при этом не объявляя военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что вдова российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, которого назначили ответственным за подготовку мобилизованных для участия в войне против Украины, написала открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину.

Кроме того, мы ранее информировали, что сотни тысяч мобилизованных россиян не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу РФ, поскольку они столкнулись с серьезной нехваткой офицерского состава и зимнего обмундирования.

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