У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа: что известно

Белый дом. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вблизи Белого дома произошла стрельба, пока президент США Дональд Трамп выступал с речью. Ближайшие улицы оцепили спецслужбы. В нескольких кварталах раздаются выстрелы.

Об этом сообщили СМИ.

Отметим, что американский журналист Уид Лайман пишет, что в это время президент США Дональд Трамп выступал в восточном зале Белого дома во время саммита малого бизнеса.

Реклама

Он, по данным корреспондентов CNBC, находится в безопасности. В настоящее время здание окружают американские спецслужбы. Собравшиеся журналисты эвакуировали в комнату для брифингов.

Секретная служба США подтвердила информацию о стрельбе, во время которой правоохранители ранили одного человека.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; ее состояние пока неизвестно», — говорится в сообщении в Сети Х.

Жителей Вашингтона просим избегать этого района, поскольку туда прибыли экстренные службы.

Реклама

Дата публикации 23:31, 04.05.26 Количество просмотров 3 Стрельба возле Белого дома во время выступления Трампа

Напомним, это уже второй инцидент за последний месяц — в конце апреля выстрелы произошли в отеле Washington Hilton. После этого президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

В то же время сам Трамп описал стрелка как «одинокого волка» и сказал, что его свергли «некоторые очень смелые члены Службы безопасности, и они действовали очень быстро».

Новости партнеров