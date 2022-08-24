У белорусов за день до Дня Независимости Украины зафиксировали повышенную военную активность: что известно (карта)

В Беларуси после непродолжительного спада военной активности снова начали фиксировали военную интенсивность.

За сутки, 23 августа, в Беларуси заметили активность белорусских самолетов, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 сообщает "Беларускі Гаюн".

В 07:00 по дороге Н8097, по трассе М1 — Приямино (Борисовский район, Минская область) двигались УАЗ 39621, бортовой МАЗ, бронеавтомобиль "Тигр" ВС РБ.

Также читайте Когда и вступит ли Беларусь в войну против Украины — разведка

На этой же трассе, но из Борисова (Минская область) в Крупки (Минская область) в 09:10 видели движение Зил-131 с прицепом ВС РБ.

В 11:10 из Крупок в Толочина (Витебская область) ехала командно-штабная машина Р-142Н с прицепом ВС РБ

На трассе М5, Минск – Привольный (Минский район, Минская область) заметили движение УАЗ 469; двух УАЗов 39621 ВС РБ; Урала на жесткой сцепке у МАЗа и бортовой Урал ВС РБ.

В 08:00 по трассе М1, Барановичи — Ивацевичи, двигался бортовой трал, на котором находились два седельных тягача ЗИЛ-131 ВС РБ. Также был замечен МАЗ армии Беларуси в 08:50 в Орше (Витебская область).

Кроме того, в Минске снова видели радиостанцию Р-161А2М "Экватор" ВС РБ. Она двигалась по трассе М9, микрорайон Ангарская — микрорайон Степянка.

Радиорелейную станцию Р-414МБРП "Сосна-2" ВС РБ также видели в 09:30 в Борисове (Минская область).

Активность самолетов:

07:50. Аэродром "Мачулищи" – Восток, летел самолет Ил-76.

08:50. Аэродром "Мачулищи" – северо-восток, летел Ил-76 ВКС РФ.

11:10. Аэродром "Мачулищи" — юго-восток, летел Ми-8 ВВС РБ.

13:00. Аэродром "Мачулищи". Сел Ил-76 ВКС РФ.

16:40. Аэродром "Мачулищи". Сел Ил-76 ВКС РФ из Пскова с бортовым номером RF-86825.

17:10. Аэродром "Мачулищи", тренировка вертолета Ми-8 ВВС РБ.

18:50. Аэродром "Мачулищи" — юг, летел вертолет Ми-8 ВВС РБ.

21:10-23:20. Аэродром "Мачулищи". Тренировочные полеты Ан-26 ВВС РБ.

11:15. Аэродром "Барановичи", взлетели истребители: 11:15, 11:35, 11:50, 15:30, 17:30, 18:49, 18:50, 20:47, 20:50.

14:10. Аэродром "Барановичи", сел Ил-76 ВВС Узбекистана с бортовым номером UK-76008.

21:20. Аэродром "Барановичи" сел истребитель.

В 17:00 в направлении Барановичи – аэродром "Барановичи" двигался бортовой МАЗ ВС РБ. Тентовый МАЗ и автобус МАЗ-256 с солдатами ВС РБ видели на трассе Р13, Ганцевичи – Лунинец.

Из Смолевичей (Минская область) в Жодино (Минская область) ехали тентовый Урал и Зил-131 с прицепом ВС РБ. На трассе М2, Курган Славы – Национальный Аэропорт "Минск", зафиксировали движение тентового грузовика армии Беларуси.

Трасса Р53, Борисов (Минская область) – Жодино (Минская область), двигались машина боевого управления на базе МАЗа и МАЗ (Кунг) ВС РБ, а также бронеавтомобиль "Тигр".

На трассе М2, Минск – А.М. Слобода (Смолевичский район, Минская область) заметили передвижение командно-штабной машины Р-142Н с прицепом ВС РБ.

В Узде (Минская область) был замечен КамАЗ белорусской армии.

Другая военная активность:

11:00. Мозырь, ул. Рыжкова – ул. Мира. Двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

11:50. Мозырь, ул. Рыжкова – шоссейный мост. Двигался тентовый грузовик ВС РФ.

14:30. Мозырь, ул. Рыжкова – шоссейный мост. Двигался тентовый Урал ВС РБ.

12:10. Иваново, ул. Советская – трасса М10. Двигался тентовый Урал ВС РБ.

13:10. Трасса Р13, Ганцевичи – Лунинец. Двигались тентовый МАЗ и автобус МАЗ-256 с солдатами ВС РБ.

15:00. Дорога Н8171, а.г. Куренец (Вилейский район, Минская область) – А.М. Любань (Вилейский район, Минская область). Двигалась колонна из 20 единиц техники ВС РБ: бронеавтомобиль "Тигр", БТРы, Уралы, Кунги, бензовоз, тентовые грузовики.

15:00. Трасса Р3, Бегомль (Докшицкий район, Витебская область) — Докшицы (Витебская область). Двигались Зил-131, 2 Газ-66 и тентовый Урал ВС РБ.

18:00. Бегомль (Докшицкий район, Витебская область). Замечены два тентовых МАЗа ВС РБ.

15:40. Трасса Р23, Солигорск (Минская область) — Микашевичи (Лунинецкий район). Двигался Урал (Кунг) ВС РБ.

16:20. агрогородок Озеро (Узденский район, Минская область) – юг. Летел Ми-24 ВВС РБ.

18:00. Трасса М10, Лунинец – Микашевичи (Лунинецкий район). Двигались три грузовика и бронемашина ВС РБ.

Кроме того, как добавляют наблюдатели, вечером из Житковичей в Турив (Житковичский район) ехал ЗРК "Тор-М2" ВС РБ.

Также по трассе М8 двигались бензовоз и тентовый Урал. А в 22:30 в Кобрине был слышен пролет вертолета.

Напомним, Беларусь провела много тайных переговоров с Западом.

Читайте также: