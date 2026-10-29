У берегов Болгарии затонул контейнеровоз, подвергшийся атаке морских дронов: на борту находились украинцы

Пострадавшее судно Contship Jet / © Балканський оглядач

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В Чёрном море у побережья Болгарии утром в четверг, 29 октября, затонул контейнеровоз Contship Jet, который накануне подвергся атаке со стороны трёх надводных дронов. На борту гражданского судна находились 18 членов экипажа, среди которых четверо граждан Украины. Все моряки были эвакуированы, пострадавших нет.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

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Судно Contship Jet, принадлежащее греческой компании, следовало из израильского порта Хайфа в румынскую Констанцу с грузом из 421 контейнера.

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В среду, 28 октября, примерно в 17 морских милях (33 км) от мыса Калиакра на северо-востоке Болгарии контейнеровоз подвергся атаке со стороны трёх надводных дронов.

После столкновения экипаж покинул судно, которое начало дрейфовать под воздействием морских течений на юг. Утром следующего дня контейнеровоз затонул примерно в 36 морских милях (67 км) от города Варна.

Все 18 членов экипажа — 14 граждан Филиппин и четверо украинцев — были эвакуированы болгарским военным кораблём и доставлены в Варну. По сообщению болгарских властей, никто из моряков не пострадал.

МИД Украины подтвердило присутствие украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди членов экипажа затонувшего контейнеровоза были четверо граждан Украины.

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«По информации пограничной службы Болгарии, среди членов экипажа находятся 4 гражданина Украины. Посольство Украины в Болгарии в настоящее время принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента и установления состояния и места нахождения украинских моряков. Дело находится под особым контролем дипломатического ведомства», — сообщили в МИД в комментарии журналистам.

О угрозе предупредил французский самолёт

Командующий Военно-морскими силами Болгарии Кирилл Михайлов сообщил, что эвакуировать моряков удалось благодаря предупреждению, поступившему от французского разведывательного самолета Atlantique 2. Во время патрулирования западной части Чёрного моря он обнаружил морские дроны.

По словам болгарского военного, между передачей сигнала тревоги и ударом по контейнеровозу прошло примерно час. Однако этого времени оказалось недостаточно, чтобы направить силы для перехвата беспилотников.

Михайлов пояснил, что место нападения находилось слишком далеко, чтобы болгарские силы смогли вовремя прибыть туда. Кроме того, нападение произошло в международных водах.

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Болгария оценивает риски загрязнения моря

После затопления контейнеровоза болгарские службы приступили к проверке прибрежной зоны на предмет возможного загрязнения.

По данным Министерства окружающей среды Болгарии, груз судна включал литиевые батареи, коррозионные и легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, древесину, а также промышленное и строительное оборудование и материалы.

В настоящее время власти оценивают возможные экологические последствия затопления. Информации о подтвержденном загрязнении в данном сообщении нет.

В октябре у берегов Болгарии дроны атаковали пять судов

По данным Digi24, Contship Jet стал пятым торговым судном, подвергшимся атаке дронов у побережья Болгарии с начала октября. Четыре из этих судов затонули, а 21 моряк до сих пор числится пропавшим без вести.

Новый инцидент произошел на фоне обострения ситуации с безопасностью в Чёрном море из-за взаимных атак России и Украины. В это время министры обороны Болгарии, Румынии и Турции встречались в Софии, чтобы обсудить меры по защите гражданского судоходства в регионе.

Напомним, что в этом году Чёрное море стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Число погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, которые традиционно считаются одними из самых опасных регионов для судоходства.

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