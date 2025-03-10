У берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно (фото)

Танкер стоял на якоре, когда с ним столкнулось грузовое судно.

В Северном море у побережья Великобритании 10 марта столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong. Танкер загорелся, проводится спасательная операция.

Об этом сообщают BBC и Telegraph.

Британские власти начали спасательную операцию на месте столкновения танкера и грузового судна. К месту происшествия в примерно 10 морских милях от города Галл были отправлены спасательные шлюпки и пожарные корабли.

На кадрах с места инцидента видны пламя и большие клубы дыма, выходящие из нефтяного танкера.

В Королевском национальном институте спасательных шлюпок сообщили о пожарах на обоих судах. Несколько человек покинули корабли после столкновения.

По данным MarineTraffic, танкером является Stena Immaculate под флагом США, а грузовым судном – Solong под флагом Португалии. По предварительным данным, танкер Stena Immaculate отправился из греческого порта Agioi Theodoroi и стоял на якоре за пределами Галла, когда с ним столкнулось грузовое судно Solong, следовавшее из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам в Нидерландах.

"Береговая охрана Его Величества сейчас координирует экстренный ответ на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира, в результате которого на обоих судах вспыхнули пожары. На место происшествия был направлен спасательный вертолет Береговой охраны из Гамберсайда, а также спасательные лодки из Скегнеса, Бридлингтона, Мейплторпа и Клиторпса, находившиеся неподалеку патрульный самолет Береговой охраны и суда, которые имели возможность тушения пожара. Инцидент продолжается, и проводится оценка необходимых мер по противодействию загрязнению", – говорится в заявлении Береговой охраны.

Если Stena Immaculate был полностью загружен авиационным керосином Jet-A1, на его борту могло находиться более 58 млн. л горючего.

Фото с места столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море/Скриншот

К слову, 14 февраля в порту Савоны (Италия) произошел взрыв на российском танкере Seajewel, принадлежащем к "теневому флоту" страны-агрессора.