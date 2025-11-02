ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

У берегов Эстонии заметили катер ЧВК "Вагнер": Таллин требует объяснений от России

Эстонские пограничники заметили у Нарвы российский катер с флагом ЧВК “Вагнер”. В Таллинне требуют объяснений от Москвы и называют инцидент провокацией.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Катер ППК "Вагнер"

Катер ППК "Вагнер" / © Фото из открытых источников

Эстонские пограничники зафиксировали в Нарве российский катер береговой охраны, на борту которого находились люди в камуфляже с символикой ЧВК “Вагнер”.

Министерство иностранных дел Эстонии официально обратилось в Россию с требованием объяснить ситуацию.

"Направится ли "Вагнер" снова в Москву или на этот раз начнет с Санкт-Петербурга - трудно сказать. С нашей стороны, похоже, они уже аннексировали российских пограничников", - отметили эстонские пограничники.

На опубликованном фото виден катер с российским флагом и флагом ЧВК "Вагнер", который двигался вблизи эстонской территории.

Напомним, ранее эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.

Дата публикации
Количество просмотров
276
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie