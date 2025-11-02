- Дата публикации
У берегов Эстонии заметили катер ЧВК "Вагнер": Таллин требует объяснений от России
Эстонские пограничники заметили у Нарвы российский катер с флагом ЧВК “Вагнер”. В Таллинне требуют объяснений от Москвы и называют инцидент провокацией.
Эстонские пограничники зафиксировали в Нарве российский катер береговой охраны, на борту которого находились люди в камуфляже с символикой ЧВК “Вагнер”.
Министерство иностранных дел Эстонии официально обратилось в Россию с требованием объяснить ситуацию.
"Направится ли "Вагнер" снова в Москву или на этот раз начнет с Санкт-Петербурга - трудно сказать. С нашей стороны, похоже, они уже аннексировали российских пограничников", - отметили эстонские пограничники.
На опубликованном фото виден катер с российским флагом и флагом ЧВК "Вагнер", который двигался вблизи эстонской территории.
Напомним, ранее эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.