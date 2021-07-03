У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Информации о серьезных разрушениях или пострадавших нет.

У берегов архипелага Фиджи в Тихом океане произошло землетрясение.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Очаг залегал на глубине 605,6 км, говорят специалисты.

Следует заметить, что эпицентр подземных толчков располагался в 470 км к юго-востоку от столицы Фиджи — Сувы. Там проживает около 77,3 тыс. Человек. Информации о серьезных разрушениях или пострадавших нет. Кроме того, сообщалось об угрозе возникновения цунами.

Как сообщалось, в Перу 22 июня на центральном побережье произошел землетрясение силой 5,8 балла. Землетрясение ощущалось в столице страны Лиме. На проезжую часть тихоокеанского побережья города посыпались камни. Некоторые жители Лимы в панике выбежали из своих домов, трясло подземными толчками.

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