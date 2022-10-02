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У берегов Франции заметили российскую подлодку: фото

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На появление русской субмарины в Бискайском заливе отреагировали французские военно-морские силы.

Российская дизель-электрическая подлодка "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк" появились у берегов Франции. Для сопровождения судов РФ французские военно-морские силы применили многоцелевой фрегат Normandie и вертолет Caiman.

Об этом сообщили в субботу, 1 октября, в Twitter ВМС Франции.

Инцидент произошел еще 29 сентября, но сообщение о нем появилось только сейчас. Его подробности не приводятся, как и курс следования российских судов.

“В тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопровождали российскую подлодку “Новороссийск” и российский буксир “Сергей Балк” в Бискайском заливе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители европейской службы безопасности наблюдали вспомогательные корабли ВМС России у вытоков в трубопроводах Nord Stream, которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.

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