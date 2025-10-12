У берегов Франции заметили российскую подлодку: НАТО подняло тревогу

Российскую подлодку заметили у берегов Франции / © НАТО

Фрегат ВМС Франции зафиксировала российскую подлодку, которая двигалась на поверхности у французского побережья в Атлантическом океане.

Об этом сообщило Морское командование НАТО.

В сообщении отмечается, что фрегат осуществляет мониторинг морских подходов к территории НАТО, обеспечивая постоянную осведомленность о ситуации в Атлантике.

В НАТО подчеркнули, что Североатлантический союз готов защищать свои воды и интересы, сохраняя круглосуточный контроль над морской обстановкой.

Напомним, ранее эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.