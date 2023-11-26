У берегов Греции затонуло грузовое судно: 13 пропавших без вести

Восемь членов экипажа были египтянами, остальные граждане Сирии и Индии.

У греческого острова Лесбос сегодня, 26 ноября, исчезло грузовое судно. Одного члена экипажа спасли, еще 13 пропали без вести.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что судно "Раптор" под флагом Коморских островов вышло из порта Эль-Дехейла в Египте и направлялось в Стамбул, когда сообщило о механической неисправности и объявило сигнал тревоги.

"Восемь членов экипажа были египтянами, остальные — граждане Сирии и Индии. Одного египтянина удалось спасти, других членов экипажа продолжают искать", — говорится в сообщении.

Напомним, по договоренности Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести украинские граждане, находящиеся в европейских странах, могут приступить к поиску своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для этого нужно сдать образцы ДНК.

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