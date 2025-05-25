У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - на борту были украинцы (фото)

Украинцы были спасены

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Вблизи южного побережья Индиизатонуло грузовое судно с опасными материалами на борту. Инцидент произошел в субботу, 24 мая, в 61 километре от города Кочи. На борту находились 24 моряка — все они были спасены. Среди них — граждане Украины, Грузии, России и Филиппин.

Об этом сообщило ВМС Индии в соцсети Х.

Судно MSC ELSA 3 длиной 184 метра, шедшее под флагом Либерии, подало сигнал бедствия во время рейса из порта Вижинджам в Кочи. Патрульные самолеты ВМС зафиксировали судно, наклонившееся под критическим углом, и два спасательных плота, на которых находились члены экипажа.

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На борту находилось 640 контейнеров, из которых 13 содержали опасные грузы, а еще 12 — карбид кальция, который в сочетании с водой может образовать горючий газ. Также судно транспортировало примерно 370 тонн топлива и нефти.

К счастью, пока разлива нефтепродуктов не зафиксировано, однако власти не исключают возможного экологического загрязнения. Из-за уязвимости морской экосистемы региона береговая охрана объявила полную готовность к реагированию на возможное загрязнение.

«Береговая охрана Индии находится в состоянии полной боевой готовности из-за чувствительной морской экосистемы вдоль побережья Кералы», — отметили в ВМС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индийском океане произошло столкновение двух паромов, в то время на борту была Марин Ле Пен.

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