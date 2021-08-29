У берегов Италии в маленькой рыбацкой лодке обнаружили рекордное количество мигрантов — 539 человек

У берегов Италии в маленькой рыбацкой лодке обнаружили рекордное количество мигрантов — 539 человек

В лодке находились мужчины разных национальностей, три женщины и ребенок.

Береговая охрана Италии спасла 539 мигрантов, которые дрейфовали на небольшой рыбацкой лодке у острова Лампедуза.

Об этом сообщает Sky TG24.

В лодке находились мужчины разных национальностей, три женщины и ребенок. Некоторые имели признаки насилия и побоев. В издании предполагают, что мигранты могли быть ошибочно заключены в Ливии.

Мэр острова Тото Мартелло описал спасение как "одну из самых больших высадок за последнее время".

Migrants on a boat off the island of Lampedusa, #Italy, 28 August 2021. Almost 400 migrants were transferred to boats of the Capitaneria di Porto (Harbor Master's Office) and brought to the port of Lampedusa.

epa/ANSA/Concetta Rizzo #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/zx2ZWzGYDL — european pressphoto agency (@epaphotos) August 28, 2021

Как информирует ВВС, Лампедуза — один из главных портов для беженцев, которые хотят попасть в Европу. На острове есть лагерь для мигрантов, который рассчитан на около 300 человек. Однако сейчас там — почти в пять раз больше.

Напомним, что Греция опасается мигрантов из Афганистана, потому установила 40-километровый забор на турецкой границе.

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