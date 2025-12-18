У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

Танкер / © Associated Press

Реклама

В Желтом море у берегов Китая легли в дрейф уже пять танкеров, на борту которых находится 3,4 миллиона баррелей российской нефти.

Об этом со ссылкой на данные аналитиков из Kpler сообщает Bloomberg.

Такой объем стал рекордным за последние пять лет и вдвое больше неделей ранее. Суда остаются недалеко от провинции Шаньдун, где расположено большинство частных нефтеперерабатывающих заводов КНР, традиционно лояльных к покупке подсанкционной нефти.

Реклама

Уникальность ситуации в том, что танкеры загружены основным экспортным сортом Urals, обычно отправляющимся в Индию. Для китайских НПЗ, привыкших к поставкам других сортов Дальнего Востока, такая ситуация необычна, что могло стать причиной проблем с разгрузкой.

Основной причиной появления Urals у берегов Китая стало падение спроса на российскую нефть в Индии после санкций США в отношении крупнейших экспортеров. По данным индийских ведомств, поставки сырья из России в декабре обвалятся до 800 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в июне объем закупок составил два миллиона баррелей.

Kpler отметили, что российские поставщики активно ищут новых покупателей и отчаянно снижают цены. В результате Urals в Китае предлагают даже дешевле иранской нефти, многие потребители которой находятся именно в провинции Шаньдун. Однако аналитики пока не знают, удалось ли продать партии даже на таких условиях.

Ранее сообщалось, что четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии начали скупать российскую нефть, воспользовавшись значительными скидками на несанкционированные поставки.

Реклама

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». Под ограничения попали «Роснефть» и «Лукойл».

Импорт российской нефти в Индию в начале 2026 года может упасть до самого низкого уровня за четыре года из-за санкций США и ограничений против «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США планируют снизить тарифы на импорт из Индии. По словам Трампа, решение связано с сокращением Индией закупок российской нефти.

Цены на сырую российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Западные санкции заставляют РФ производить скидки на нефть, а также падение фьючерсов на эталонные сорта.