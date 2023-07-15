У берегов России упала баллистическая ракета Ким Чен Ына, которой он угрожал США

Российское оборонное ведомство расследует этот инцидент, но "пока нет четкой информации".

Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в территориальные воды Российской Федерации. Российские власти проводят расследование.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

Российский чиновник заявил, что министерство обороны России расследует этот инцидент, но "пока нет четкой информации о том, что ракета упала на территории РФ".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле сообщил, что Северная Корея выпустила неидентифицированную баллистическую ракету в Японское море.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в прошлом году назвал статус КНДР как ядерного государства "необратимым" и призвал к дальнейшему развитию оружия, особенно тактического ядерного оружия.

В ответ Сеул и Вашингтон пообещали, что Пхеньян столкнется с ядерной местью и "концом" своего нынешнего правительства, если он решит применить против них ядерное оружие.

В этом году Северная Корея провела серию испытаний оружия, несмотря на санкции, в частности, испытания своих мощных межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, диктатор КНДР Ким Чен Ын выразил свое намерение укреплять "стратегическое сотрудничество" с Россией и выразил обещание о тесной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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