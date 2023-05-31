У берегов Швеции заметили кита Хвальдимира, которого считают российским "шпионом"

Животное получило популярность в 2019 году, когда его впервые заметили у берегов Норвегии.

В водах Швеции была помещена белуха, по имени Хвальдимир, которую считают умеренным русским "шпионом".

Об этом сообщает организация OneWhale, которая занимается защитой здоровья китов и отслеживает их передвижение.

Издание CNN сообщает, что животное получило популярность в 2019 году, когда его впервые заметили у берегов Норвегии со специальным креплением для камер. На оборудовании была надпись о том, что он из города Санкт-Петербург. Тогда специалисты предполагали, что самцы могли выдрессировать российские военные.

Недавно кита заметили в Осло, где был достаточно высокий уровень движения судов, что вызвало беспокойство о здоровье Хвальдимира, а уже через некоторое время его заметили в Швеции.

Сообщается, что в 2019 году Хвальдимир двигался у побережья Норвегии и сделал несколько остановок. Биологи считают, что быстрое изменение местоположения животного обусловлено повышением гормонов, возможно, кит искал себе пару, или просто чувствовал одиночество, потому что белуги считаются очень социальными животными.

Напомним, ранее сообщалось, что в реке Сена, в 80 километрах от французской столицы Парижа, заметили третьего за год кита.

Кроме того, мы ранее информировали, что в водах залива Хаммерфест в Норвегии кит-белуха выбил из рук каякера Йоахима Ларссена камеру GoPro, утопил ее, а затем повернул обратно.

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