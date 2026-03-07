У берегов Швеции задержали судно, входящее в «теневой флот» РФ — СМИ

Шведская береговая охрана совместно с национальной оперативной группой полиции взяла под контроль находящийся под санкциями балкер «Каффа». Судно, которое перевозило зерно и направлялось в Санкт-Петербург, задержали к югу от Треллеборга из-за подозрения в использовании фальшивого флага и несоответствия международным стандартам безопасности.

Об этом сообщает пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает Аftonbladet.

Течение операции и правовые основания

Отмечается, что операция началась с высадки спецназовцев на борт с помощью вертолета и катера. В 15.50 6 марта установили контроль над судном. В настоящее время продолжается предварительное расследование по нарушению Закона о морском судне.

«Среди прочего, судно имеет флаг, свидетельствующий о том, что оно является лицом без государства, то есть имеет ложный флаг. Мы также приступили к предварительному расследованию нарушений Закона о морском судне, поскольку подозреваем его непригодность к плаванию — что судно не соответствует международным стандартам», — заявил Маттиас Линдхольм.

По словам спикера, экипаж сотрудничает, а процесс проверки документации и обысков продолжается в спокойном режиме.

Связь с «теневым флотом» РФ

Власти Швеции проверяют причастность балкера к так называемому российскому «теневому флоту». По имеющейся информации, корабль недавно прибыл из Касабланки. Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин подчеркнул сомнительное происхождение судна.

«Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что страховка отсутствует. Еще этим летом, как говорится, судно сменило российское знамя на гвинейское», — заявил министр.

Специалисты собирают доказательства и проводят собеседования с членами экипажа. Точных сроков завершения расследования нет.

«Существует много неясной информации об этом корабле, которую нам нужно выяснить», — отметил Маттиас Линдхольм.

Напомним, Украина синхронизировала с Евросоюзом санкции против компаний, связанных с российским теневым флотом танкеров, используемых Москва для экспорта подсанкционной нефти.

Ранее мы писали, что Великобритания рассматривает возможность конфискации танкеров так называемого «теневого флота», связанного с Россией, способного открыть новый фронт давления на Москву.