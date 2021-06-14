У берегов Йемена после аварии судна обнаружили более 150 тел мигрантов

Почти у суши лодка столкнулась с рыболовецким судном и перевернулся.

Более 150 тел погибших нашли в море у побережья Йемена после аварии судна с мигрантами. Нелегальные мигранты из Африки направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает телеканал Al Hadath.

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По информации йеменской газеты Al-Ayyam, всего в лодке в момент аварии было до 400 африканских нелегальных мигрантов.

В свою очередь Sky News Arabia сообщил, что на борту судна было более 250 мигрантов.

Ранее в водах Средиземного моря вблизи ливийского города Сабрата перевернулась переполненная мигрантами лодка. Пять человек погибли, более 10 человек — пострадали. Лодка с около сотней мигрантов на борту направлялся из Северной Африки.

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