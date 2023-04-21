У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское судно: есть пропавшие без вести

У юго-восточного побережья Южной Кореи вспыхнуло рыболовное судно, на борту которого находились 25 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на представителей Береговой охраны.

"769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах возле Ульсана, примерно в 300 км юго-восточнее Сеула, в направлении России, когда в 00:43 вспыхнул пожар", — говорится в заявлении местных официальных лиц.

Для ликвидации вспышки были привлечены спасательные корабли. По данным журналистов, в результате возгорания были травмированы два человека.

Кроме того, четверо членов экипажа пропали без вести. К поиску пропавших россиян спасатели привлекли корабли военно-морских сил Республики Корея.

Напомним, ранее возник пожар на грузовом судне Escape, которое под флагом Нидерландов вышло из литовского порта Клайпеда и направлялось в столицу Латвии Риги.

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