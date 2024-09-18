У беременной случился выкидыш из-за золотистого ретривера: что произошло и как наказали владельца

В Китае суд обязал владельца собаки выплатить 90 000 юаней (12 600 долларов США) компенсации беременной женщине, у которой случился выкидыш после того, как животное на нее набросилось.

Об этом сообщает SCMP.

41-летняя женщина забеременела после нескольких операций экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в течение трех лет.

Инцидент произошел в начале этого года, когда будущая мама по имени Янь шла через свой жилой квартал, чтобы забрать посылку с курьерской станции. Вдруг из дома выбежал золотистый ретривер и направился к ней. Янь испугалась и отступила назад, повредив спину. Она сразу почувствовала что-то в области талии и нижней части живота.

Была вызвана полиция, отреагировавшая на спор между Янь и владельцем собаки, фамилия которой Ли.

Позже в тот же день Янь навестила больницу и осталась там на ночь. На следующее утро врачи не смогли обнаружить сердцебиение плода.

"Я была беременна почти четыре месяца. После того, как меня испугала собака, я почувствовала боль в животе. Я обратилась в больницу, но, к сожалению, моего ребенка не удалось спасти", — рассказала Янь. "Мне очень тяжело родить этого ребенка. Я проходила лечение ЭКО в течение трех лет. Теперь у меня случился выкидыш. Мое сердце разбито".

После этого инцидента Янь подала иск против Ли. Суд вынес решение в ее пользу, обязав его выплатить 90 000 юаней за физические и эмоциональные страдания, причиненные в ходе встречи.

Ли признал, что его золотистый ретривер не был на поводке, но утверждал, что собака, как животное-помощник для слабовидящих, никому бы не причинила вреда. Он также возложил определенную вину на Янь, утверждая, что она должна была быть осторожнее, зная о рисках, связанных с ее беременностью с помощью ЭКО.

Согласно китайскому Закону о предотвращении эпидемий среди животных, владельцы домашних животных обязаны держать своих собак на поводке в общественных местах. Наказание за нарушение может содержать штрафы до 200 юаней (28 долларов США), а если собака травмирует кого-то, владелец несет юридическую ответственность за нанесенный ущерб.

Суд постановил, что женщине на 15 неделе беременности вполне разрешено гулять возле своего дома.

Суд определил, что выкидыш Янь случился из-за того, что она испугалась собаки Ли, которая должна была быть на поводке. В результате требование Янь о компенсации от Ли было удовлетворено.

Напомним, недавно в Китае женщина нашла человеческий орган в прянике. Производители говорят, что "невозможно", чтобы что-то проскользнуло через рентгеновский контроль.

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