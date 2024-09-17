У боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах: количество пострадавших впечатляет (видео)

Пока деталей немного.

В Бейруте произошел массовый инцидент, в котором пострадали около полутысячи человек. Так, у боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах.

Кадры обнародовали в Сети.

У боевиков "Хезболли" одновременно взорвались пейджеры в карманах

На сегодняшний день известно о около 500 человек, которые получили ранения. Предварительно спецслужбы Израиля сломали систему и дистанционно взорвали устройства. Остальные подробности и обстоятельства устанавливаются.

Ранее СМИ предупредили, что в ближайшие дни Израиль может атаковать.

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