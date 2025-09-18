У Буданова прогнозируют развал России: когда ожидать

Российские военные в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В России ожидается сокращение численности населения на 25%. Таковы последствия войны для агрессора.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте на россии, количество населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться по меньшей мере на 25%», — говорится в сообщении.

Уже сейчас, по данным военной разведки, предприятия в России испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

В ГУР отмечают, что наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.

«Начавшаяся Россией война — одна из определяющих причин негативных демографических явлений и прогнозов внутри государства-агрессора. Во время боевых действий так называемая российская федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды», — говорится в сообщении.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают более активно привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне, отмечает разведка.

«Такой подход кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот — продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях», — резюмирует ГУР.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие боевые потери РФ достигли 1098380 человек.