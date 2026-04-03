У человечества осталось немного времени: военный рассказал, когда начнется Третья мировая война

Нынешние военные действия в Восточной Европе и на Ближнем Востоке могут стать лишь началом масштабного глобального конфликта. Уже в ближайшие два года к активным боевым действиям может прибегнуть и Китай.

Об этом в эфире Эспрессо и Slawa.TV рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан.

По словам австралийского генерала, мир уже некоторое время наблюдает за формированием опасного союза. Россия, Иран, Китай и Северная Корея фактически объединили усилия в контексте войны в Украине, что делает этот конфликт международным.

«Россия, Иран, Китай и Северная Корея уже некоторое время сотрудничают, как известно, в контексте войны в Украине. Северокорейские солдаты воюют против украинских, а также снабжают боеприпасами, ракетами, минометами и другими средствами для российских военных действий. Китай также поддерживает Россию. И эта новая война в Иране — это еще один фронт. И в определенном смысле, будь я историком будущего, который анализирует нынешнюю ситуацию, я, вероятно, расценил бы это как начало глобального конфликта», — подчеркнул Райан.

Генерал-майор предостерегает, что агрессивное поведение Пекина свидетельствует о подготовке к реальному столкновению. По его мнению, срок начала военных действий со стороны Китая довольно короткий — от одного до двух лет.

Кроме того, Райан обратил внимание на то, что Россия уже перенесла часть своей агрессии непосредственно на территорию Европейского Союза, используя методы гибридной войны.

«Мы наблюдаем конфликты по всему Ближнему Востоку — не только в Иране, но и в Израиле и Ливане. И в то же время мы видим очень агрессивное военное поведение Китая, что может привести к военным действиям с его стороны уже в течение следующего года или двух», — прокомментировал он.

Также эксперт добавил, что параллельно с боевыми действиями в Восточной Европе Кремль активно организует диверсии в других европейских странах, пытаясь дестабилизировать регион изнутри.

Ситуация на Ближнем Востоке рассматривается генералом как расширение общей карты мирового противостояния. Райан убежден, что все эти события взаимосвязаны и свидетельствуют о трансформации современной войны в глобальное столкновение интересов больших государств.

Напомним, почетный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз заявил, что Третья мировая война уже фактически продолжается несколько лет.

По его словам, ключевыми признаками этого являются войны «по выбору», игнорирование международного права и стремление лидеров продолжать конфликты вместо их завершения. В частности, он обратил внимание на действия США и Израиля по Ирану, а также провел параллели с войной России против Украины.

Глиз подчеркнул, что подобные процессы уже наблюдались перед Первой и Второй мировыми войнами, а нынешние конфликты могут перерасти в глобальное противостояние с участием нескольких государств.

