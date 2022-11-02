У чиновников США возникли разные оценки доклада о разговорах в России по применению ядерного оружия — CNN

Некоторые американские чиновники считают, что отраженные в докладе разговоры не обязательно свидетельствуют о том, что РФ готовится применить ядерное оружие.

Чиновники в США разошлись в оценках того, насколько вероятен сценарий применения Россией ядерного оружия в войне против Украины, после того, как ознакомились с отчетом разведки о такой возможности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько ознакомленных с докладом источников.

Отмечается, что доклад Национального разведывательного совета США не содержит прямых разведданных с высокой степенью надежности и является скорее анализом. Поэтому некоторые чиновники США считают, что отраженные в докладе разговоры могли быть вырваны из контекста и не обязательно свидетельствуют о том, что РФ готовится применить ядерное оружие.

Американские чиновники говорят, что их государство до сих пор не видело никаких признаков того, что президент России Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия. Чиновники также не думают, что глава Кремля участвовал в описанных обсуждениях.

В то же время другие знакомые с докладом представители администрации президента США Джо Байдена отреагировали на эти данные с беспокойством. Они опасаются, что разочарование российских генералов провалами в войне против Украины может перерасти в отчаяние.

Кроме того, американские чиновники сомневаются по поводжу того, означает ли попытка аннексии Россией территорий Украины готовность прибегнуть к "более экстремальным мерам" для защиты этих территорий.

О каком докладе идет речь

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на американских чиновников, что российские военные чиновники недавно обсуждали, когда РФ может применить в войне против Украины ядерное оружие.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это сообщение и назвал обсуждение ядерного удара по Украине "накачкой темы".

В Белом доме сообщили 2 ноября, что не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Впрочем, там относятся к этому вопросу серьезно, сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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