У дочери заместителя Шойгу нашли американское гражданство, его жена жила в Майами

Дочь заместителя министра обороны России Шойгу Алексея Криворучко имеет американское гражданство.

Об этом сообщается в расследовании "Навальный Live".

"Мы нашли то, что он скрывал с особой тщательностью, — связи с США, дом в Майами, элитную недвижимость на Рублевке и американское гражданство одной из дочерей", – отмечают расследователи.

На протяжении трех лет жена Алексея Криворучко – обладательница титула "Мисс Москва-2001" Екатерина Торопова – жила в США, а в августе 2012 года родила там дочь.

"Криворучко летал Майами, где, вероятно, проходили роды. Это указывает на то, что ребенок родился в США и, следовательно, имел право на получение гражданства", – говорится в сюжете.

Расследователи установили, что дочь замминистра обороны РФ Софья Криворучка получила американский паспорт и даже назвали и его номер.

В 2016 году также в США родилась вторая дочь чиновника.

За шесть лет до своего назначения в Минобороны Криворучко побывал в США 26 раз. Он посещал Нью-Йорк и Лос-Анджелесе, но чаще всего - Майами. В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive, на которую записал квартиру и сделал в ней ремонт.

Кроме того заминистра владеет элитной недвижимостью общей стоимостью в полмиллиарда рублей. В частности – особняк на Рублевке в 1500 м2 стоимостью $8 млн.

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